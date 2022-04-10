قوجيل يجدد للسفير الروسي رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد، بمقر مجلس الأمة، إيڨور بيلاييف “Igor BELIAEV”، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر. كما تمّ خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما. على غرار العلاقات البرلمانية، وضرورة تكثيف الزيارات البرلمانية والدفع من أجل تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين. وهذا بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين بشتى المجالات فضلاً عن التباحث حول الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وذكر رئيس مجلس الأمة، قوجيل بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، المرتكزة على احترام سيادة الدول ومساندة حق الشعوب بتقرير مصيرها. كما عبر جدد رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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في حين جدد رئيس مجلس الأمة، دعوة الجزائر للمجموعة الدولية إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية واللاانتقائية في حل الصراعات والنزاعات. مذكّراً بالدور الذي تلعبه الجزائر لحلحلة الأزمة الروسية-الأوكرانية ضمن مجموعة الاتصال العربية. التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في 9 مارس الماضي بالقاهرة. لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهذه القضية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

ومن جانبه، أبدى السفير الروسي، ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكداً جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك. كما أعرب عن شكره للجزائر، على مواقفها وعلى المجهودات المبذولة، الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.