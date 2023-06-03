قوجيل يحل بأنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس تركيا

حل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، منتصف نهار اليوم السبت، بالعاصمة التركية أنقرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان للمجلس، يشارك رئيس مجلس الأمة، مساء اليوم السبت، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف رئيس مجلس الأمة بتمثيله في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان. عقب إعادة انتخابه رئيس الجمهورية التركية.