قوجيل يدعو للمشاركة بقوة في الإنتخابات

دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الشعب الجزائري، داخل الوطن وخارجه، للوقوف وقفة رجل واحد والمشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال قوجيل، في كلمة له على هامش إشرافه على إختتام الدورة البرلمانية اليوم الأحد: “نحن مقبلون على إستحقاقات رئاسية تحمل معنى الممارسة الديمقراطية”.

وأضاف صالح قوجيل: “الانتخابات يجب أن يكون الشعب فيها كرجل واحد وكل الجزائريين يذهبون للانتخاب داخل وخارج الوطن”.

ولفت قوجيل، إلى أن المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية هي رسالة يبعثها الشعب الجزائري وستقوي كلمة البلاد في العالم.

وأشار قوجيل، إلى أن الجزائر تمر حاليا بمرحلة دقيقة ومصيرية. مبرزا أهمية الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت إلى أن الجزائر، لديها العديد من الأعداء منهم ما هو ظاهر ومنهم ما هو مخفي. لذلك عملت الجزائر على تقوية دبلوماسيتها من خلال مواقف الجزائر في المحافل الدولية والتي تجلب لها الإحترام.