قوجيل يدعو لمضاعفة الجهود للتمكين بالفعل للجمهورية الجديدة

إلتقى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، عددا من إطارات المجلس، بحضور أعضاء المكتب والمراقب البرلماني.

ويأتي ذلك، في إطار المسعى الدائم والدوري الرامي للتواصل مع إطارات وموظفات وموظفي مجلس الأمة ومن خلالهم كل العاملات والعاملين.

وحسب بيان للمجلس، استهل اللقاء بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على روح الأستاذ عبد المجيد بن حديد، المستشار بالمجلس والذي وافته المنية في هذه الصائفة.

وشكل هذا الاجتماع، سانحة للتعرض إلى برنامج عمل المجلس على المدى القصير خاصة وأن المرحلة القادمة تتطلب تجند الجميع نظرا للتحديات التي تنتظر بلادنا في ظرف اقتصادي وصحي استثنائي.

وبهذه بالمناسبة، توجه صالح قوجيل، بخالص عبارات الشكر والتقدير، للإطارات والموظفات والموظفين والعاملات والعاملين على اسهامهم كل على مستواه نظير الجهد المبذول منذ افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2020/2021.

وبالخصوص اسهامهم في انجاح جلسات المناقشة والتصويت على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية.

وحث قوجيل، الجميع، على المثابرة في هذه الديناميكية ومضاعفة المجهودات من أجل التمكين بالفعل للجمهورية الجديدة، والمشاركة الشعبية الواسعة في الاستفتاء القادم حول مشروع تعديل الدستور .

وذك باعتبار أن الشعب هو وحده مصدر كلّ السلطات، وفقا لشعار “من الشعب وإلى الشعب”، وفي إطار المثل والقيم النوفمبرية الخالدة وفاءً لنداء الفاتح من نوفمبر 1954.