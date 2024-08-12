قوجيل يستشهد بورقة الـ2000 دج للوزير الأول النيجري

عرض رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورقة الـ2000 دج على الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين، أثناء شرحه للوحة الخاصة بقادة الثورة.

وصممت ورقة فئة 2000 دج، لتحمل صور القادة التاريخيين الستة مفجري الثورة التحريرية، وتم إطلاقها بمناسبة احياء ذكرى 19 مارس 1962 قبل 3 سنوات.

وحل الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين، مساء أمس الأحد، بالجزائر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري هام.