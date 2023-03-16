قوجيل يستقبل رئيسة المجلس الفيديرالي للجمعية الفيديرالية لروسيا

استقبل صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، valantina matvienko رئيسة المجلس الفيديرالي للجمعية الفيديرالية لروسيا، والوفد البرلماني المرافق لها.

وتم الاستقبال بالقاعة الشرفية الكبرى الشهيد مصطفى بن بو العيد مجلس الأمة. حيث استعرض الطرفان العلاقات الجزائرية الروسية وسبل تعزيزها.

للإشارة، بدعوة من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، تقوم فالنتينا ماتيفينيكو (Valentina MATVIENKO). رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، بزيارة إلى بلادنا. ابتداء من أمس الأربعاء إلى غاية غد الجمعة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين اللذان تربطهما مذكرة تفاهم. تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.

وقد تم تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-روسيا بمجلس الأمة. برئاسة البروفيسور محمد بوبكر رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

وستعمل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية – الروسية على تمتين علاقات التعاون والتشاور والتنسيق القائمة بين المجلسين. وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة، ترافق مسار الدبلوماسية الرسمية في توطيد العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية. التي تجمع الجزائر وروسيا، بتوجيهات سامية من قائدي البلدين الصديقين.

هذا، وتتشكل المجموعة من ستة عشر عضوا، برئاسة البروفيسور محمد بوبكر. رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. بمعية نائب رئيس المجموعة عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة، والسيد بشير ولد زميرلي، عضو مجلس الأمة، مقرر المجموعة.

جدير بالذكر أن اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم تم توقيعهما عامي 2010 و2014. بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا.