قوجيل يستقبل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ويدعو للتكافل بين الدول لمواجهة الإرهاب

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وبمعية وفد عن غرفتي البرلمان، صبيحة اليوم الاثنين دوارتي باشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

اللقاء شكل فرصة للتأكيد على أهمية العمل البرلماني المتعدد الأطراف وتفعيل آليات التعاون بين التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية. لاسيما من خلال الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد عميد المنظمات البرلمانية الدولية وأحد أهم فواعل الحوار والتفاوض في العلاقات الدولية، كما يعتبر منصة للبرلمانيين من كافة أنحاء العالم لمناقشة وتدارس المسائل الدولية الراهنة… وبخصوص هذا الموضوع شدد رئيس مجلس الأمة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي باعتباره صوت شعوب المعمورة.

المقابلة شكلت سانحة ذكر فيها صالح ڨوجيل، الضيف بالثوابت التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية ماضيا وحاضرا في الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والقائمة على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغير. فضلاً عن دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والتذكير بالجهود الرامية إلى تصفية الاستعمار في إفريقيا والعالم. ومنها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الهيئة الأممية. كما أشار الى أهمية تبني مفهوم جديد لمبدأ عدم الانحياز بعيدا عن معطيات الحرب الباردة.

وفي ذات السياق، دعا رئيس مجلس الأمة الى تضافر التعاون والتكافل بين الدول من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي. التي باتت مستفحلة في الساحل الافريقي. من خلال مقاربة تنموية شاملة تقوم على تحديد أسباب التطرف العنيف لإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للمد الإرهابي في المنطقة. والذي يعد أهم أسباب تراجيديا الهجرة غير الشرعية في المتوسط.

باشيكو ينوه بالدور الفعال لممثلي البرلمان الجزائري

من جهته نوه دوارتي باشيكو، بالدور الفعال لممثلي البرلمان الجزائري في هذا المحفل البرلماني الدولي. كما أكد على سعي المجموعة البرلمانية الدولية من أجل المرافعة لقضايا السلم والأمن والحوار في مختلف تجلياته. واستعرض جملة من نشاطات الاتحاد البرلماني الدولي. من أجل إعطاء بعد ديمقراطي للعلاقات الدولية قوامه القضاء على الفوارق التنموية وايلاء المكانة اللائقة للمرأة. والشباب وحرية التعبير.

كما أشاد باتفاق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية الممضى بالجزائر يوم 13 أكتوبر 2022 . تحت الرعاية السامية لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.