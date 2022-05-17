قوجيل يستقبل رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفدرالية لروسيا فيكتور بونداريف. رفقة الوفد المرافق له.

وجاء استقبال رئيس مجلس الأمة، برئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي، بمقر المجلس.

هذا وكان يوسف مصار، رئيس لجنة الدفاع، مرفوقا بعضو مجلس الأمة عز الدين عبد المجيد في استقبال فيكتور بونداريف، والوفد المرافق له بالمطار الدولي هواري بومدين.

هذا و يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.

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