قوجيل يستقبل رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي
استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفدرالية لروسيا فيكتور بونداريف. رفقة الوفد المرافق له.
وجاء استقبال رئيس مجلس الأمة، برئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي الروسي، بمقر المجلس.
هذا وكان يوسف مصار، رئيس لجنة الدفاع، مرفوقا بعضو مجلس الأمة عز الدين عبد المجيد في استقبال فيكتور بونداريف، والوفد المرافق له بالمطار الدولي هواري بومدين.
هذا و يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.
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كما يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.
وجاء في بيان مجلس الأمة، أنه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية – الروسية. التي تُحصي هذا العام الذكرى الستين من تأسيسها. وبدعوة من مجلس الأمة، يشرع فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا. رفقة وفد عن ذات اللجنة، بزيارة رسمية إلى بلادنا. خلال الفترة ما بين 17 و20 ماي 2022.
وتندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا. بتاريخ 13 ماي 2014، ناهيك عن مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2010.
وسيحظى فيكتور بونداريف والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة باستقبال من رئيسي غرفتي البرلمان. وستكون له جلسات عمل مع رئيسي لجنتي الدفاع في البرلمان الجزائري بغرفتيه. وكذا لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور بونداريف، سبق له وأن زار بلادنا، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2018.
قوجيل يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق
كما بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، برسالة ببرقية تعزية ومواساة إلى أسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.
بهذه المناسية الالمية كتب صالح قوجيل “أعزي نفسي في الاخ الرفيق المجاهد محمد علاق المغفور له بإذن الله. وأتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة ، إلى عائلته وذويه، والى الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسرة الثورية. باصدق عبارات التعازي والمواساة، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران. ويسكنه جنات الخلد والرضوان، ويلهمنا على فراقه جميل الصبر، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.”