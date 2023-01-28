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قوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

بقلم أسماء.ع
قوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي
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استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ.

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