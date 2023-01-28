الوطني قوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بقلم أسماء.ع نشر في 28 جانفي 2023 - 11:08 شارك غرِّد أرسل 84 0 استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qiq5u اقرأ أيضا الأساتذة المدمجون.. مباشرة عملية توثيق الشهادات الوطني 07 جانفي سيارات "FIAT" قريبا جدا.. و8 طلبات أخرى للتصنيع الوطني 12 جانفي مغترب يجلب معه جهاز "درون" من ألمانيا ويورّط والده السبعيني قضائيا الوطني 19 جانفي كورونا في الجزائر..تسجيل اصابة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة الوطني 09 جانفي مناجم: إطلاق 26 مشروعا إستكشافيا للتعرف على القدرات المنجمية الوطني 18 جانفي أرحاب.. نراهن على ربع مليون حامل مشروع في 2023 الوطني 22 جانفي خالدي: إعداد دراسة حول حالة الطريق السيّار.. وضع مُنبهات تحسبا للتقلبات الجوية الوطني 24 جانفي هذه شروط وكيفيات دفع إشتراكات الضمان الإجـتماعي لأفراد الجالية الوطني 18 جانفي عرقاب: إنشاء ألف نقطة لشحن السيارات الكهربائية مطلع 2024 الوطني 19 جانفي تجنيد 131 عون حماية.. البحث عن شخص مفقود في سكيكدة الوطني 28 جانفي