قوجيل يستقبل سفير السعودية بعد انتهاء مهامه في الجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن ابراهيم حمد العميريني. وأدى الأخير لرئيس مجلس الأمة، زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه في الجزائر.

وأعرب السفير السعودي عن جزيل شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من ترحيب ودعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة بالجزائر. مبرزاً حرص السعودية على مزيد تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين.

وأكد قوجيل على الخط الثابت في السياسة الخارجية الجزائرية القائم على مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول ومساندة الشعوب المضطهدة. بالإضافة إلى الدعوة للبحث عن مقاربات عملية للنهوض بآليات العمل العربي والإسلامي المشترك، بما يعود بالنفع على الشعوب العربية والإسلامية.

وشكلت المقابلة سانحة، شدد خلالها الطرفان على أهمية وعمق وتاريخية العلاقات الجزائرية-السعودية. والتي تجلّت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المملكة العربية السعودية شهر فيفري 2020. فضلاً عن استعراض راهن العلاقات البرلمانية البينية، لمواكبة الديناميكية الموجودة بين حكومتي البلدين. والتطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.