قوجيل يستقبل مجموعة من أعضاء المؤسسة الجزائرية للبرلمانيين السابقين

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس بمقر المجلس، مجموعة من أعضاء المؤسسة الجزائرية للبرلمانيين السابقين، برئاسة، عبد الكريم عبيدات، رئيس المؤسسة، الذين أدّوا إليه زيارة مجاملة، حسب بيان لمجلس الأمة.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المؤسسة الجزائرية للبرلمانيين السابقين، قدم لرئيس مجلس الأمة خلال اللقاء “لمحة عن النظام الداخلي للمؤسسة والهدف المتوخى منها، ناهيك عن تركيبتها والشروط الواجب توفرها للانخراط والعضوية فيها”.

وبالمناسبة -يضيف البيان– “رحب رئيس مجلس الأمة بالأعضاء الزائرين، متوجها لهم بتشكراته مشفوعة بتمنياته لهم بالتوفيق”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “المؤسسة الجزائرية للبرلمانيين السابقين تم إنشاؤها عملا بمقتضيات القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012، المتعلق بالجمعيات”.