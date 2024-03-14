قوجيل يستقبل وفدا عن الإتحاد الوطني لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة

إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، يوم الخميس، وفدا عن الإتحاد الوطني لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر، أن هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. شكل سانحة للحديث حول سبل التكفل بهذه الفئة من المجتمع ومرافقتها والمساهمة في إدماجها، رفقة مختلف القطاعات والهيئات.

كما تم التطرق الى الجانب التشريعي المتعلق بمسائل التكفل بهذه الشريحة بما يسمح بتحقيق “إدماج ناجع وفعال. يمكنها من تحقيق الاستقلالية والمشاركة مع أطياف المجتمع في عملية البناء والتنمية”.

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