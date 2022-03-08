قوجيل يشدد على نبذ العنف والسفيرة البريطانية تؤكد على أهمية التعاون مع الجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بمقر مجلس الأمة، شارون آن واردل، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر. كما جاء اللقاء في إطار زيارة مجاملة أدتها السفيرة إلى رئيس مجلس الأمة.

في حين، تطرق الطرفات خلال اللقاء، إلى العلاقات الثنائية القائمة والواعدة بين البلدين. وهذا من خلال تبادل وجهات النظر حول سبل ترقيتها واعتماد جميع الإمكانات والأدوات لتطويريها. عبر تعزيز كل الميكانيزمات المتاحة في هذا الخصوص للدفع بها إلى مستوى تطلعات قيادتي البلدين والشعبين.

كما تم استعراض خلال الزيارة، جوانب من امكانيات التعاون المتاح في شتى المجالات. وكذا التأكيد على أهمية تبادل التجارب والمعارف في عديد المجالات كالتجارة، الأمن، التربية والتعليم.

وأكد الجانبان، على أهمية بعث ديناميكية جديدة من أجل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين بتفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية- البريطانية. وكذا تكثيف التواصل وتبادل الزيارات والخبرات على الصعيد البرلماني في إطار الشراكة المتميزة مع مؤسسة ويستمينستر للديمقراطية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين برلماني البلدين لمواكبة ومرافقة التعاون بين حكومتي البلدين بجميع المجالات وبمختلف الأصعدة.

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من جهتها، اعتبرت، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعتمد على التشاور والتنسيق. كما أكدت على أهمية التعاون الجزائري البريطاني وضرورة ايلاءه الوسائل اللازمة للوصول به إلى المستويات المأمولة.

كما جدد رئيس مجلس الأمة، موقف الجزائر الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى ضرورة الركون للحلول السلمية والتفاوضية للنزاعات. في إطار احترام الشرعية الدولية ومواثيق و قرارات الأمم المتحدة. مؤكدا على نبذ كل أشكال العنف والتطرف. كما أشار إلى أن حتمية المساواة في التنمية بين الشمال والجنوب تعد أحد أهم أسس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية المكانة التي تحوزها القارة الأفريقية بالمنظومة الدولية سياسيا و اقتصاديا. بالنظر لما تحوزه من موارد بشرية شابة. وثروات كامنة مما يؤهلها إلى أدوار فاعلة ومحورية مستقبلا.