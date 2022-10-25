قناة النهار قوجيل يشرف على محاضرة تاريخية حول الثورة التحريرية بقلم قناة النهار نشر في 25 أكتوبر 2022 - 16:19 قوجيل شارك غرِّد أرسل 22 0 قوجيل يشرف على محاضرة تاريخية حول الثورة التحريرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c8DGh اقرأ أيضا "محمود قندوز :" المجتمع يصنّف بلماضي كـ"صَحَابِيّ قناة النهار 25 أكتوبر طالع هابط: النوي يطالب الجميع بوضع اليد في اليد لبناء الجزائر الجديدة قناة النهار 04 أكتوبر سهرة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.. تأتيكم الجمعة على الساعة 21:30 قناة النهار 06 أكتوبر رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية قناة النهار 16 أكتوبر كـ.ـارثة بيئية.. أحياء وطرقات مدينة خميس مليانة تغرق في القمامة قناة النهار 21 أكتوبر صحة: أطباء يحذرون من الأخطاء الطبية في عمليات ختان الأطفال قناة النهار 06 أكتوبر حجز 2000 صوص دجاج مجهولة المصدر في الطارف قناة النهار 19 أكتوبر شاهد..تساقط البرد بأعالي جبال بطحية بعين الدفلى قناة النهار 05 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي.. الاغواط راهي تعاني بسبب المشاريع المغشوشة قناة النهار 11 أكتوبر إنتـ ـشال جثـ ـة الطفل الذي جرفته مياه الوادي بسعيدة.. والقصة الكاملة للحـ ـادثة قناة النهار 11 أكتوبر