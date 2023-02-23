قوجيل يشيد بالمسار التنموي الذي تشهده الجزائر بقيادة الرئيس تبون

أشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الخميس، بالمسار التنموي الذي تشهده الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال صالح قوجيل، خلال جلسة رد 3 وزراء على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة إن بناء الجزائر الجديدة. يأتي من خلال تكريس ما جاء في دستور نوفمبر.

وأضاف قوجيل “لما أي بلد يحاول التطاول على الجزائر تجد الجزائريين كرجل واحد. كما أنه للجيش الوطني الشعبي الفضل الكبير في حماية الحراك وصون الوحدة الوطنية”.

وأشار رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن الجزائر لها اليوم مواقف ومكانة بين الدول.

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