قوجيل يعزي أسر الشهداء اثر  تحطم مروحية عسكرية بعين الدفلى

بعث رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الإثنين، رسالة تعزية وتعاطف ومواساة، إلى القيادة العسكرية، ومن خلالها أسر وذوي الشهداء، على إثر تحطم مروحية عسكرية بولاية عين الدفلى.

وجاء في نص الرسالة:

“رزئنا ورزئت الأمة، اليوم، في استشهاد عدد من ضباط وأفراد المؤسسة العسكرية الباسلة، العقيد مناري مراد. والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة. إثر حادث سقوط مروحية عسكرية، بولاية عين الدفلى. الذين اجتباهم المولى جلّ وعلا إليه، وهم يقومون بمهمة تدريبية روتينية، رحمهم الله وتقبلهم قبولاً حسناً في جنّات النعيم.

وأردف رئيس مجلس الأمة بالقول:

“إنى إذ أقاسمكم الأسى والألم على الشهداء الذين نبكيهم في هذا الخطب الحازب، أعرب لكم عن أحر العزاء و أخلص المواساة.

سائلا الله الرؤوف الرحيم أن ينزل في قلوبكم وقلوب جميع أفراد أسرهم المكلومة ونفوسهم الموتورة. صبرا جميلا ويوفيهم أجرا عظيما.

إنه كان بما عملوا في سبيله وسبيل وطنهم عليماً بصيراً، كما أساله تعالى أن يلهمكم وإيّانا جميل الصبر والسلوان”.

”وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أنه، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، مساء اليوم الإثنين 23 جانفي 2022، مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف. بولاية عين الدفلى /ن ع1، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.