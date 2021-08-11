قوجيل يعزي أُسر شهداء الحرائق ويهاجم العابثين بسلامة وطنهم

قدم مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، تعازيه الخالصة للشعب الجزائري برمته وللجيش الوطني الشعبي، إثر وفاة مواطنين مدنيين وعسكريين جراء الحرائق الأخيرة.

وجاء في بيان لمكتب المجلس: “في خضم الحرائق المستعرة مؤخراً في عديد ولايات الجمهورية، وإذ ينحني بخشوع أمام الأرواح الطاهرة لشهدائنا من المواطنين وقوات الجيش الوطني الشعبي درع أمن وأمان وطننا الذين استشهدوا، وآلوا على أنفسهم – بإباء وشجاعة وإقدام أسوة بأبائهم وأجدادهم وأسلافهم – إلاّ أن يُنقذوا إخوانهم المواطنين الذين انفطرت قلوبهم وتصّاعدت آهاتهم إلى السماء، في صورة بليغة للرابطة الأبدية جيش – أمة”.

مضيفا: “مخلّدين بتضحيتهم هذه ملحمة أخرى تُرصّع بأحرف من ذهب في السجل البطولي لقواتنا الباسلة التي لا يفُتّ من عزمها زيغ الزائغين الذين أضحوا في حِلّ من كل شيء، يعبثون بسلامة وطنهم الذي يأويهم ويحتضنهم، وبمقدرات المواطنات والمواطنين، ويميلون إلى حيث العبث، غير مدركين ثمن هذا الوِزر”.

وتابع مكتب المجلس: “نعرب وأمام هذا الفقد الأليم عن أحر التعازي وأبلغ مشاعر التعاطف وصادق المواساة للشعب الجزائري برمته وللجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، ومن خلالهم ذوي الشهداء البررة، متمنياً للمصابين منهم الشفاء العاجل، سائلاً اللطيف الخبير السلامة للجميع، والله خير حافظا”.

كما يشيد مكتب مجلس الأمة بالإجراءات المتخذة في مواجهة هذه الحرائق المشتعلة ذات اليمين وذات الشمال من طرف الدولة والحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، اعبد المجيد تبون من أجل تطويق آثار هذه النيران وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ويدعو مكتب المجلس، جميع المواطنات والمواطنين إلى الوحدة ورص الصفوف والالتفاف حول مسعى الرئيس لتجاوز ظروف المرحلة ومحنها وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، كما يرفع أجمل التحايا إلى الشعب الجزائري على مؤازرته ومعاضدته لقواته المسلحة وجميع المصالح المكلفة بإخماد هذه الحرائق.