قوجيل يعزي المستشار بمجلس الأمة مخلوف ساحل في وفاة حرمه

وجّه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى مخلوف ساحل. المستشار بمجلس الأمة على إثر وفاة حرمه بعد صراع مع المرض.

وجاءي في التعزية “بكثير من الأسى تناهى إلى علمي، صباح هذا اليوم المبارك. أن المولى الرؤوف الرحيم اجتبى إليه المشمولة بعفوه تعالى حرمكم المصون وحافظة ودكم. التي نبكيها اليوم رحمها الله بعد أن أسلمت روحها لبارئها وفارقت دنياها راضية مرضية من خالقها”.

وأردف “وإنى إذ أقاسمكم الأسى والألم – أخي الكريم- على الراحلة رفيقة دربكم. أعرب لكم عن أحر العزاء وأصدق المواساة. سائلا الله جل أن يكرم مآبها ويجزل ثوابها وأن يبوئها مكانا ترضاه في جنات النعيم. بين الصديقات من إمائه الصالحات وحسن أولئك رفيقا”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل “كما أسأله أن ينزل في قلوبكم وقلوب أولادها. وجميع أفراد الأسرة الكريمة صبرا جميلا ويوفيهم أجرا عظيما ويعوضهم فيها خيرا كثيرا”.