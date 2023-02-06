قوجيل يعزي رئيس المجلس الوطني التركي

قدم، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الاثنين، تعازيه لمصطفى شنطوب رئيس المجلس الوطني الكبير لجمهورية تركيا. إثر الزلزال الذي ضرب الجمهورية التركية اليوم الاثنين.

كما جاء في رسالة تعزية قوجيل “تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ الزلزال العنيف الذي هزّ صباح اليوم الاثنين بلدكم الشقيق”. و”ما نجم عنه من خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات”.

و”على إثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بالشعب التركي الشقيق، وباسم مجلس الأمة الجزائري وأصالة عن نفسي”. “أتقدم بخالص التعازي لكافة أسر وذوي الشهداء الكرام وللشعب والبرلمان التركيين”. “داعياً الله تعالى بالرحمة والرضوان للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين والمعطوبين.”.

كما “أود كذلك أن أعبّر بشكل خاص عن عميق التعاطف معكم، أنتم الرئيس وأخي الكريم، في هذا الظرف الأليم”.

وقدم، من جهته، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لدولة تركيا وسوريا، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب الدولتين. حيث بلغت شدته 7.9 درجة على سلم ريشتر، وشعر به العديد من الدول المجاورة. وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال إلى 1014.

وقد لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى أن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم. يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939”.

وقال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب “الناتو” والاتحاد الأوروبي.