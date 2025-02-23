قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت

تقدم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بأصدق التعازي لعائلات العسكريين الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني في فيضانات عين الأربعاء بولاية عين تيموشنت.

و جاء في نص التعزية :”أصدق التعازي لأسر شهداء الواجب الذين ارتقوا إثر فيضانات عين تيموشنت: المساعد بدوال عبد القادر والرقيب الأول جرور شارف والرقيب جحا برهان، وخالص المواساة لقيادة ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي في هذا المصاب الجلل. نشاطركم الحزن والأسى ونسأل الله أن يمن بالصبر، ويسكن الشهداء جنات النعيم”.