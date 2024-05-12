قوجيل يعزي عائلات ضحايا فاجعة منتزه الصابلات

بعث رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل, اليوم الأحد, ببرقية تعزية إلى عائلات ضحايا فاجعة منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة الذين لقوا مصرعهم غرقا, أمس السبت.

وجاء في نص التعزية: “شاءت إرادة الباري سبحانه وتعالى أن يودع الصبية محمودي حمزة, بن قيدة صهيب, رابحي أنس, ضرواية علاء الدين وبن قيدة يونس عبد المطلب, دنياهم وهم قد ودعوا آباءهم وإخوانهم وذويهم فرحين للاستمتاع والتنزه في شاطئ الصابلات, ولم يكونوا مدركين أنه وداعهم الأخير وأن موج البحر سيمضي فيهم حكمه رحمهم الله وأكرم نزلهم أجمعين”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة مخاطبا أولياء الضحايا باسمه الخاص وبالنيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة, قائلا: “وإن كنتم تألمون وتبكون ثمرات فؤادكم, فإننا والله لنألم مثلكم لفراقهم ونبكيهم حسرة ولوعة, وهم الذين قدموا من ولاية المدية ولم تكن ضالتهم سوى الترويح عن النفس وقضاء وقت ممتع فيما بينهم”.

واختتم رئيس مجلس الأمة رسالته بالقول: “وأمام هذا الخطب الجلل والمصاب الأليم, لا أملك إلا أن أبتهل إلى الله اللطيف الخبير أن يجلل أبناءنا برحمته ورضوانه ويتغمدهم برحماته الواسعة, متضرعا إليه تعالى أن ينزل في قلوب والديهم وإخوانهم وأسرهم وذويهم صبرا جميلا ويعوضهم فيهم خيرا كثيرا, إنه سميع مجيب الدعاء”.