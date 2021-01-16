قوجيل يعزي عائلة الفقيد عضو مجلس الأمة المجاهد موسى شرشالي

الوطني
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قوجيل يعزي عائلة الفقيد عضو مجلس الأمة المجاهد موسى شرشالي
بقلم أسماء.ع

بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم السبت، برقية تعازي ومواساة إلى عائلة الفقيد، المجاهد موسى شرشالي.

وقال قوجيل”ّالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله،فقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة،نعي الأخ المجاهد،عضو مجلس الأمة، الحاج موسى شرشالي”.

وأضاف قوجيل،”وليس بمقدوري في هذه اللحظات المؤلمة،التي نودع فيها واحدًا من الشخصيات الوطنية الغيورة، إلا أن أترحم على روحه الطاهرة”.

وخلُص رئيس مجلس الأمة بالنيابة،”أمام هذا المصاب الجلل، أعرب بحزن وأسى،أصالة عن نفسي ونيابة عن الزميلات والزملاء عن تعازي لأسرته”.


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