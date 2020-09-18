قوجيل يعزي عائلة المرحوم المؤرخ والباحث “مرداسي”

بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، برقية تعزية إلى عائلة المرحوم المؤرخ والبروفسور “عبد المجيد مرداسي”، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 75 سنة إثر صراع طويل مع المرض.

وجاء في برقية التعزية “بعميق الحزن وبالغ التأثر تلقيت نبأ انتقلل المؤرخ والأستاذ عبد المجيد مرداسي إلى جوار المولى عز و جل طيب الله ثراه و شمله برحمته الواسعة”.

وأضاف قوجيل “وإثر هذا المصاب الجلل، أعرب لكافة أفراد أسرته الكريمة باسم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة وأصالة عن نفسي، عن أحر التعازي وصادق مواساتي راجيا من المولى العلي القدير أن يجزي الفقيد على خير أعماله ويلهم أسرته الصبر والسلوان”

وأضاف “لقد خدم الفقيد الثقافة الجزائرية وأثرى ببحوثه ودراساته ومؤلفاته الراقية في السوسيولوجيا والتاريخ المكتبة الجزائرية العامرة بمنجز علمائها ومثقفيها… رحمة الله عليه”.

وختم رئيس مجلس الأمة بالنيابة برقية المواساة بالقول “نسأل المولى الذي عمت رحمته العالمين أن يغدق عليه من خزائن رحمته ثوابا ومغفرة وأن يلهم أهله وذويه صبرا جميلا…”.