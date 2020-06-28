قوجيل يعزي عائلة رئيس الحكومة الأسبق المجاهد بلعيد عبد السلام

تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بتعازيه الخالصة، إلى أسرة رئيس الحكومة الأسبق المجاهد المرحوم بلعيد عبد السلام.

وجاء في بيان لمجلس الأمة: “علمت ببالغ الحسرة وعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة رئيس الحكومة الأسبق المجاهد المرحوم بلعيد عبد السلام”.

وأضاف قوجيل: “وأمام هذا الخطب أتقدم إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه وأصدقائه المجاهدين، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، بأحر التعازي وأخلص المواساة وأصدق مشاعر التعاطف معكم في هذا المصاب الجلل”.

وتابع رئيس مجلس الأمة بالنيابة: “وإنني لأستحضر معكم في هذا الظرف الأليم بكل تقدير وإكبار، مناقب وخصال أحد رجالات الجزائر المخلصين الذين خدموها بإخلاص وتفان وإقتدار”.

وأورد قوجيل: “رجال نذروا جل حياتهم لخدمة وطنهم في مختلف مواقع المسؤولية التي أوكلت لهم وقبلها في الدفاع عن حرية وطنه وإستقلاله، سواء في مرحلة خوض معركة التحرير المجيدة، أو في طور ما بعد الإستقلال لبناء الدولة الجزائرية الحديثة”.