قوجيل يعزي عائلة عضو مجلس الأمة المجاهد الطيب فرحات حميدة

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، عضو مجلس الأمة، المجاهد الطيب فرحات حميدة، عن عمر ناهز 101 عاما.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، إلى كافة أعضاء أسرة الفقيد وإلى أصدقائه وأقاربه بتعازيه الخالصة.

وكتب قوجيل في برقية التعزية: “يرحل عنا في هذا اليوم الحزين الأليم الزميل المجاهد الطيب فرحات حميدة، ويؤلمني بالغ الألم أن يغادرنا إلى الدار الموعودة”.

مضيفا: “آلمني هذا المصاب الجلل.. إذ فقدنا الأخ فرحات حميدة، وفي لحظة الوداع الكئيبة هذه، لا أملك إلا استدرار الرحمات على روحه الزكية، وعلا أن يجعل من رصيده الحافل، مجاهدًا وسفيرًا وبرلمانيًا وخادمًا بإخلاص وتفاني لوطنه.. شفيعًا له.. وزادًا من صالح أعماله التي يلقى بها وجه الله”.

والفقيد من مواليد سنة 1919 بالوادي، وهو حائز على شهادة ليسانس في الحقوق.

وكان الفقيد عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني “OCFLN”، في الفترة الممتدة من 1955 إلى سنة 1962، وسفيرا للجزائر بالمغرب “1964-1969″، ثم عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي “1994-1997.

وعين الفقيد، عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي منذ سنة 2007، وإلى غاية وفاته.