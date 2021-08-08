قوجيل يعزي عائلتي شهيدي الواجب الوطني مزيان فؤاد وعمور صلاح الدين

بعث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، برسالة تعزية إلى عائلتي وأسرتي شهيدي الواجب الوطني، مزيان فؤاد، وعمور صلاح. الذين إستشهدا على إثر إنفجار لغم تقليدي بولاية عيد الدفلى

وجاء في الرسالة: “فجعنا كما فجعت الجزائر يوم الجمعة 6 أوت 2021 ، إثر استشهاد الجندي البطل مزيان فؤاد، والجندي البطل عمور صلاح الدين،. شهيدي الواجب الوطني اللذين قضيا إثر انفجار لغم تقليدي بولاية عيد الدفلى. في إطار تأدية مهامهم النبيلة للقضاء على فلول الإرهاب بالمنطقة

وتابع قائلا: “وإذ لا نملك إلا التسليم والرضا بقضاء الله الذي لا راد له. إلا أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي، ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بأصدق عبارات العزاء والمواساة. كما نقاسمكم حزنكم ونشاطركم ألم هذه الفاجعة التي فطرت قلوبنا وقلوب كل الجزائريين. ونجدد فخرنا بأبنائكم واعتزازنا بتضحيتهم وإقدامهم وشجاعتهم، عسى الله العلي القدير أن يجزيهم عن عزة وأمان هذا الوطن جنات الخلد والنعيم