قوجيل يعزي في استشهاد 3 عسكريين ببرج باجي مختار

بعث رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، برقية تعزية ومواساة، إلى عائلة الجيش الوطني الشعبي وأسر الشهداء الملازم العامل البطل إخلف رضا والعريف المتعاقد البطل طارب إلياس والعريف المتعاقد البطل علي عبد القادر هواري، رحمهم الله.

وقال قوجيل في نص البرقية:”فجعنا اليوم بخبر استشهاد الملازم العامل البطل إخلف رضا، والعريف المتعاقد البطل طارب إلياس، والعريف المتقاعد البطل علي عبد القادر هواري، شهداء الواجب الوطني الذين قضوا في ساحة الشرف دفاعا عن حرمة وأمن وسلامة الوطن، وذلك على الشريط الحدودي يتيمياوين، في القطاع العملياتي ببرج باجي مختار.”

وأضاف ذات المتحدث:”وإذ لا نملك إلا التسليم والرضا بقضاء الله الذي لا راد له، لا يسعني إلا أن أتوجه اصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر الشهداء، وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، قيادة وضباطا وجنودا… نشد على أيديهم وندعو الله أن يحفظهم وينصرهم على كل عدو يتربص بالجزائر… ليظل الشعب الجزائري سالما مطمئنا في حمى جيشه الذي يستميت بكل قوة وشجاعة وإقدام، في مواجهة الجماعات الإرهابية المجرمة، وتظل مسيرته البطولية مكللة بالنصر والمجد والسؤدد كما كانت مسيرة سلفه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار.””

واختتم رئيس مجلس الأمة قائلا:”نتضرع إلى المولى العلي القدير أن يسكن الشهداء جنات النعيم، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ” صدق الله العظيم”.”

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أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيدية، بما يخدم الصالح العام. وهذا للإرتقاء بثقافة الدولة حاضنة الجميع في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويرسي دعائم بناء جزائر جديدة.

كما أضاف، قوجيل، أن الجزائر الجديدة، تتيح لجميع أبنائها دون إقصاء إمكانية المساهمة في التجديد الوطني. الذي يقوده رئيس الجمهورية، كل ذلك في كنف المرجعية النوفمبرية الخالدة عبر المحافظة على استقلالية القرار السياسي الوطني. و”تدعيمه باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعلية”.

وأشرف صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين على اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي. وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. كما تتضمن أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء المجموعات البرلمانية وممثلي كلّ التشكيلات السياسية الأخرى بالمجلس.

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كما خصص الاجتماع للنظر في النصوص الأساسية الناظمة لعمل وسير مجلس الأمة. على غرار القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016. الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس. والتعليمات العامّة التي أصدرها مكتب المجلس لتحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي.

وكان الاجتماع سانحة للنظر في مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المعدِّل والمتمِّم للقانون العضوي رقم 16-12. وهذا قصد تكييفه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020.

كما أبرز رئيس مجلس الأمة أهمية مسودة المشروع الذي ينظّم علاقات العمل بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة. ويضبط “مهامنا الرقابية”.

في حين وجّه قوجيل، أعضاء اللجنة ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس للعمل سويا والتجنّد مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ورصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية بالاستلهام من مرجعيتنا النوفبرية وأمجاد تاريخنا لمواجهة تحديات الراهن الذي يشهد تغيّرات جمّة وسريعة.