قوجيل يعزي في وفاة البروفيسور وليد العقون

بعث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، برقية تعزية إلى أسرة الأستاذ عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور وليد العقون الذي وافته المنية الأحد.

وجاء في برقية التعزية “شاء المولى العلي القدير أن يفقد مجلس الأمة اليوم الأخ العزيز الأستاذ القدير والإداري المحنك. والخبير القانوني الضليع عضو مجلس الأمة وليد العقون، ويرحل عن دنيانا لينتقل إلى جوار ربه مشمولا برحمته وعفوه وغفرانه”.

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