قوجيل يعزي في وفاة الفنان حمزة فيغولي

تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفنان الراحل حمزة فيغولي المعروف باسم “ماما مسعودة” الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة.

وجاء في نص تعزية قوجيل “خالص العزاء للأسرة الفنية والثقافية لوفاة قامة من قامات الفن الجزائري حمزة فيغولي. فنان أصيل اتخذ من الفكاهة نهجا تربويا مسؤولا، وتميز في أعمال فنية خالدة بأسلوبه الإبداعي الفريد. سيبقى الراحل حيا في القلوب ورمزا للبسمة والبهجة والفن الجميل.رحمه الله وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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