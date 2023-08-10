قوجيل يعزي في وفاة المجاهد أمحمد بعلوج

بعث رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, اليوم الخميس, برسالة تعزية إلى أسرة المجاهد أمحمد بعلوج, أبرز من خلالها مناقب الفقيد الذي يعد أحد أبطال معركة الجرف الكبرى.

وقال قوجيل في رسالة التعزية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الأخ المجاهد أمحمد بعلوج, رحمه الله, بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل ومسار نضالي ثري في خدمة الجزائر”.

كما ذكر ببطولات المرحوم, مشيرا الى أنه “أحد صناديد معركة الجرف الكبرى التي تبقى بطولات مجاهدينا فيها علامة مسجلة في سجلات الثورة التحريرية المباركة, تلك المعركة التي ترسخت محطة فارقة في الدلالة على عبقرية شهداء ومجاهدي جيش التحرير الوطني ولتؤكد بمآثرها الخالدة تضحيات الشعب الجزائري العظيم”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم رئيس مجلس الأمة الى عائلة الفقيد وإلى جميع إخوانه ورفقائه من المجاهدات والمجاهدين وسائر أعضاء الأسرة الثورية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة، سائلا الله عز وجل أن بتغمد المجاهد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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