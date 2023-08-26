قوجيل يعزي في وفاة المجاهد بوسنان بومنجل

أرسل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، برسالة تعزية إلى أسرة المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، بوسنان بومنجل.

أين أشاد من خلالها بمناقب الفقيد الذي يعد من المجاهدين الأخيار الذين سطروا تاريخا ثوريا ناصعا بشجاعتهم وإخلاصهم وإيمانهم بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة.

وقال قوجيل في رسالة التعزية أن الفقيد كان أحد أبناء الجزائر البررة وأحد من المجاهدين الأخيار الذين سطروا تاريخا ثوريا ناصعا بشجاعتهم و وطنتيهم وإخلاصهم وإيمانهم بقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة”.

مبرزا أنه “قامة نضالية بسيرة ومسار مشهود له في خدمة الصالح العام بإخلاص ونكران ذات و بشمائل رعيل نوفمبر الخالدين دوما وأبدا في وجدان الجزائريات والجزائريين”.

وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن الراحل كان ضابطا في صفوف جيش التحرير الوطني إبان الثورة ليتقلد بعد استرجاع السيادة الوطنية مناصب سياسية وقيادية في صفوف جبهة التحرير الوطني التي ترعرع في أحضانها منذ ريعان شبابه مناضلا مخلصا وسياسيا محنكا أبان خلالها عن أخلاق رفيعة وكفاءة عالية وحس مسؤولية والتزام وتفان في خدمة الوطن والشعب.