قوجيل يعزي في وفاة المجاهد محمد بورايو

بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الجمعة، ببرقية تعزية إلى أسرة المناضل والمجاهد المرحوم محمد بورايو.

وجاء في نص التعزية “بلغني بلوعة وأسى نبأ رحيل الأخ المجاهد محمد بورايو إلى ملكوت ربه الأعلى. جلّل المولى مقامه العالي وتغمد روحه بألطاف رحمته وإجتباه إلى جواره مرضي عليه. أياما قلائل والجزائر تستعد لإحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية. التي نذر الراحل رفقة إخوانه الشهداء والمجاهدين زهرة شبابهم لتحرير وطنهم المفدى. من نير الإحتلال وعتق أمتهم من الإستلاب والإستغلال. وظل على عهده بالأمانة رحمه الله إلى أن إختاره بارؤه إلى جواره مع من شملهم برضوانه”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “وبقلب يغمره الإيمان بقضائه وقدره أعرب لأسرته الكريمة ولذويه البررة. ولكل رفاقه من المجاهدات والمجاهدين عن عميق العزاء وصادق الدعاء. داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهمهم وإيانا الثبات والجلد ويؤنس القلوب المكلومة بالصبر والسلوان إنه سميع مجيب”.