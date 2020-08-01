قوجيل يعزي في وفاة المستشار الإعلامي بمجلس الأمة عبد المجيد بن حديد

بعث صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم السبت ببرقية تعزية إلى أسرة المستشار الإعلامي بمجلس الأمة، والمناضل المرحوم عبد المجيد بن حديد الذي توفي اليوم السبت.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد بعث صالح قوجيل برقية جاء فيها، “بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم”.

“تشاء إرادة البارىء سبحانه وتعالى أن يرزأ مجلس الأمة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في وفاة الأخ الكريم الأستاذ عبد المجيد بن حديد، الذي بانتقاله إلى الدار الأبدية يفقد مجلس الأمة واحد من خيرة اطاراته المشهود لها بالكفاءة و الاقتضار المقرونة بالتواضع.

وجاء في البرقية أيضا، ” نفتقد قامة إعلامية من اعلام المشهد الاعلامي الوطني الذي مثل الجزائر احسن تمثيل في كبريات العواصم وأحد رجالات الدولة المخلصين البارين… فرحمك الله يا سي عبد المجيد وأسكنك الفردوس الأعلى… فلقد كنت دوما نعم المستشار المخلص الٱمين”.

وتابع يقول:” لقد تأثرنا بالغ التأثر بفقدان المشمول بعفو الله ورضوانه الأخ عبد المجيد بن حديد ،و هو سليل الأسرة الثورية، المناضل الجسور و الوطني الغيور الذي خدم وطنه الجزائر بتفان وكفاءة واقتدار في جميع المهام التي أوكلت له، حيث كان إداريا لامعا، وإعلاميا قديرا، وقدوة حسنة في البر بالوطن والدفاع عن مصالحه… كما كان أكرم الله مثواه ذا خصال إنسانية رفيعة وكفاءة عالية وقناعات وطنية متشبعة بقيم الجزائر النوفمبرية وبقي على ذلك النهج إلى أن وافاه الأجل المحتوم…”.

وختم رئيس مجلس الأمة بالنيابة رسالة التعزية بالقول: “إثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا التسليم بقضاء الله وقدره، ومقاسمتكم مشاعر الحزن والأسى وأتقدم إليكم جميعا، ومن خلالكم إلى كل أقارب الفقيد وذويه ورفاقه المناضلين وأصدقائه جميعا، بخالص التعازي وأحر مشاعر التعاطف والمواساة، ضارعا إلى العلي القدير أن يرزقنا وإياكم عن فقده جميل الصبر وحسن العزاء، ويتغمده بواسع رحمته ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، إنه سميع الدعاء مجيب.