قوجيل يقترح إنشاء لجنة وطنية لكتابة التاريخ لهذا السبب

كشف رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أنه طلب إنشاء لجنة وطنية لكتابة التاريخ، مشددا على أنه لا يمكن لأي أحد أن يدرسنا التاريخ، لأننا نعرفه جيدا.

وأوضح قوجيل، في كلمة له على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة اليوم الأحد: “لما نكتب التاريخ من خلال هيئة رسمية. وندرسها لأولادنا من الابتدائي حتى الجامعة، يصبح لدينا نفس المفهوم عن تاريخنا. وعن التضحيات الجسيمة للشعب من أجل استرجاع السيادة الوطنية”.

وأشار رئيس مجلس الأمة، إلى أن هناك أشياء كثيرة تقال عن التاريخ الجزائري غير صحيحة، لهذا يجب مراجعة هذا الجانب.

كما شدد صالح قوجيل، على ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، معتبرا أن هذا من الأولويات.

ومن جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأمة: “نحن في إتصالات مع كل التيارات الوطنية لدعم الجبهة الداخلية”.

كما أكد قوجيل على ضرورة مراجعة قانون الجمعيات بمختلف تخصصاتها، وكذا مراجعة قانون الأحزاب.

فيما شدد رئيس مجلس الأمة، على مراجعة قانون البلدية والولاية لإعطاء المكانة الحقيقية للبلدية. وكذا دور الولاية والمجالس الشعبية الولائية من كل الجوانب.