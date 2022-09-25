قوجيل ينعي زينب الميلي: ذادت عن وطنها وكانت مخلصة للجزائر

تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بتعازيه الخالصة، لعائلة المجاهدة والصحفية زينب الميلي، بعد وفاتها أمس السبت إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: “شاء القدر المحتوم أن ترحل المرحومة الصحفية زينب الميلي. إبنة الشهيد العلامة العربي التبسي وأرملة الوزير الأسبق والمجاهد محمد الميلي. عن هذه الدار الفانية إلى الدار الأبدية. هيأ الملك الديان لهم مقاما عاليا في جنته مع الصديقين والأبرار”.

مضيفا: “لقد ذادت الفقيدة عن وطنها وعن تاريخه بقلمها وجرأتها وصراحتها. وكانت ذات وفاء وإخلاص للجزائر وجدية في العمل فجدت واجتهدت في خدمة الجزائر”.

وختم قوجيل: “وإذ أنعيها بحسرة وأمل. أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته. وأعرب لكم أنتم عائلتها الكريمة وذويها وكافة أسرتها الصحفية عن بالغ العزاء وصادق المواساة. داعيا المولى أن ينزل في قلوبكم جميعا الصبر والسلوان”.