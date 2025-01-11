قوجيل يهنئ أعضاء مجلس الأمة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم السبت، أعضاء المجلس مع حلول رأس السنة الأمازيغية يناير” 2975 الموافق لـ 12 جانفي 2025 ميلادي.

وجاء في تهنئة قوجيل “السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة مع حلول رأس السنة الأمازيغية يناير” 2975. الموافق لـ 12 جانفي 2025 ميلادي. يسعدني أن أتقدم إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بأصدق التهاني وأزكى الأماني، راجياً لهم ولأهليهم الكرام أجمعين دوام الصحة والهناء”.

كما دعى المولى سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا المزيد من أسباب إرساء دعائم الجزائر الجديدة. في كنف التقدم والازدهار والأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والرفاه.

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