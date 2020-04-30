قوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل
هنأ رئيس مجلس الأمة بالنيابة،صالح قوجيل، اليوم الخميس، كافة إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل.
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تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة بوقرة، البليدة، اليوم الخميس، من أجل حالة ولادة بخي الحامول بلدية أولاد سلامة.
وحسب الحماية المدنية، فقد تم إسعاف إمرأة تبلغ…
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمڨرن، ولاية الوادي، اليوم الخميس، على الساعة 6:40صباحا، وبدعم من وحدة حاسي خليفة من أجل إخماد حريق.
وتمثل الحريق، حسب الحماية…
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تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، للبيض، اليوم الخميس، على الساعة 10سا 35 د بحي20 أوت من أجل إنقاذ وإسعاف عائلة جراء استنشاقهم الغاز.
وحسب الحماية المدنية،…
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