قوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل

الوطني
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قوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل
بقلم فوزية.م

هنأ رئيس مجلس الأمة بالنيابة،صالح قوجيل، اليوم الخميس، كافة إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل.


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