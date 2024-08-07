قوجيل يهنئ إيمان خليف ويثني على شجاعتها واصرارها لحصد الذهب

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بطلة الملاكمة الجزائرية ايمان خليف، عقب تأهلها لنهائي أولمبياد باريس 2024.

وكتب قوجيل، عبر حسابه على منصة “X”: “أجمل التبريكات لإيمان خليف، بعد تأهلها المستحق لنهائي أولمبياد 2024، وسط حملة عنصرية بغيضة”.

كما أضاف رئيس مجلس الأمة: “نحيي فخر الملاكمة النسائية الجزائرية، ونقدر عاليا ثباتها وإصرارها على التفوق، ومضيها بثقة نحو إضافة الذهب إلى سجل الجزائر”.

يذكر أن إيمان خليف، على موعد يوم الجمعة المقبل، لخوض نهائي الملاكمة، ضمن الألعاب الاولمبية 2024، الجارية في باريس، أين ستواجه الصينية ليو يانغ.