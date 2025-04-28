قوجيل يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجمبازية كيليا نمور، بمناسبة تتويجها بطلة للعالم.

وجاء في تهنئة قوجيل التي نشرها على حسابه بمنصة X (تويتر سابقا): “تهانينا للبطلة الأولمبية كيليا نمور. التي أكدت من جديد تميزها واستحقاقها للفوز بتتويجها بطلة العالم في الجمباز.. إنجاز عالمي يبعث على الفخر، ويعزز عقيدة النصر في وجدان شباب الجزائر المثابر، ليرفعوا الراية الوطنية عاليا ودائما وأبدا بين الأمم المنتصرة في كل المحافل. ألف مبروك.”

يشار أن البطلة الأولمبية، كيليا نمور، نجحت في حصد ميدالية ذهبية جديدة، اليوم الإثنين، في اختصاص عارضة التوازن. حيث قدمت عرضا كبيرا، في هذا الاختصاص، ما جعل لجنة التحكيم تمنحها علامة 13.333، التي أهّلتها للتتويج بالذهب.

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية تحرزها الجزائرية كيليا نمور، ضمن هذه المنافسة، بعد تتويجها أمس الأحد، بذهبية اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات.

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