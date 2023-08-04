قوجيل يهنئ الجيش الوطني الشعبي

هنأ رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, يوم الجمعة, الجيش الوطني الشعبي بمناسبة احتفاله بيومه الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وكتب رئيس مجلس الأمة في تهنئته : “في اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي السليل بحق وجدارة لجيش التحرير الوطني, أتوجه بالتهنئة الخالصة الى قيادة وأفراد جيشنا الباسل المرتبط دوما وأبدا بالشعب والوطن, جهادا واباء وحبا للجزائر, القيم على أمن وأمان ومقدرات الجزائر الجديدة, وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

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