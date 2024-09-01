قوجيل يهنئ الرياضيين المتوجين في “البارالمبياد”

هنّأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الرياضيين الجزائريين المتوجين في الألعاب البارالمبية، الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس ما بين 28 أوت الماضي و8 سبتمبر الجاري.

ونجحت الجزائر، في حصد 3 ميداليات في المحفل “البارالمبي” إلى حد كتابة هذه الأسطر، عن طريق نسيمة صايفي، التي حصدت ذهبية. إلى جانب برونزيتين من نصيب أحمد مهيدب وليندة حمري.

وقال قوجيل: “‏أجمل التهاني لأبطال الألعاب البارالمبية: نسيمة صايفي التي توجت بالذهب. وحطمت الرقم القياسي العالمي. وأحمد مهيدب وليندة حمري اللذين أحرزا الميدالية البرونزية.”.

كما أضاف رئيس الأمة، في منشور أطلقه اليوم الأحد، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “نبارك تتويجهم المستحق الذي زادنا فخرا. ونحيي عزيمتهم التي رفعوا بها راية الجزائر عاليا. ألف مبروك”.