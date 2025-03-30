قوجيل يهنئ الشعب الجزائري والأمة الاسلامية بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, الشعب الجزائري والأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, معربا عن آماله في أن يكون العيد المقبل عيد نصر وحرية للشعب الفلسطيني.

وكتب رئيس مجلس الأمة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “أجمل التهاني إلى الأمة الجزائرية بمناسبة عيد الفطر المبارك, أعاده الله علينا ونحن نرفل في مزيد من النعم والرفعة والمسرات, آمنين, مطمئنين, متضامنين, في جزائر شامخة منتصرة”.

وأضاف قوجيل: “عيد مبارك للأمتين العربية والاسلامية, عسى الله أن يضمد الجرح النازف في فلسطين, ويكون القادم عيدا للنصر والحرية”.