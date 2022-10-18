قوجيل يهنىء نظيره الكويتي

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، أحمد عبد العزيز السعدون بمناسبة تزكيته رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.

وفي رسالة تهنئة قال قوجيل: “على إثر إحرازكم ثقة زميلاتكم وزملائكم وتزكيتكم بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة لدولة الكويت الشقيقة، يسرني أن أتوجه إليكم باسم أعضاء مجلس الأمة الجزائري وباسمي الخاص بأحر التهاني وأزكى التبريكات مشفوعة بأصدق التمنيات لكم بكامل التوفيق والسؤدد والصلاح”.

كما عبر رئيس مجلس الأمة لنظيره الكويتي عن “ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات البرلمانية بين المجلسين”، مؤكدا حرصه على العمل معه على “توثيقها، خدمة لمصالحنا المشتركة في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”، مثلما ورد في رسالة التهنئة.