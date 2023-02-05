قوجيل يوجه رسالة شكر وتقدير لعناصر المنتخب الوطني للمحليين

وجه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رسالة عرفان وتقدي، للمنتخب الوطني للمحليين، نظير مردودهم في منافسة الشان.

ونشر قوجيل، تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: “لكم منا كل التقدير، أديتم مشوارا باهرا ومقدرا”.

كما أضاف رئيس مجلس الأمة: “شكرا للطاقم الفني المسير، شكرا للمنظمين، شرفتم بلدكم وأهليكم، الجزائر فخورة بكم”.