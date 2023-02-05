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الرياضة

قوجيل يوجه رسالة شكر وتقدير لعناصر المنتخب الوطني للمحليين

بقلم كريم تيغرمت
قوجيل يوجه رسالة شكر وتقدير لعناصر المنتخب الوطني للمحليين
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وجه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رسالة عرفان وتقدي، للمنتخب الوطني للمحليين، نظير مردودهم في منافسة الشان.

ونشر قوجيل، تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: “لكم منا كل التقدير، أديتم مشوارا باهرا ومقدرا”.

كما أضاف رئيس مجلس الأمة: “شكرا للطاقم الفني المسير، شكرا للمنظمين، شرفتم بلدكم وأهليكم، الجزائر فخورة بكم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/j7DxJ
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