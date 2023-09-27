قوجيل يوقع على سجل التعازي إثر وفاة رئيس ايطاليا الأسبق جورجيو نابوليتانو

وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إثر وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق جورجيو نابوليتانو.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية يعث رئيس الجمهورية برسالة تعزية ومواساة إلى نظيره الإيطالي إثر وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو هذا نصها:

فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة.

علمت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيطالية السابق جورجيو نابوليتانو. وبهذا المصاب الأليم أعرب لفخامتكم ولعائلته الكريمة وللشعب الإيطالي الصديق. عن أحرّ التعازي وصادق المواساة راجيا لكم الصبر و السلوان. وتقبلوا فخامة الرئيس، أسمى مشاعر التقدير والاحترام.