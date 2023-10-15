قوجيل يوقع على سجل التعازي إثر وفاة رئيس الجمهورية المجرية الأسبق

وقع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع على سجل التعازي. إثر وفاة رئيس الجمهورية المجرية الأسبق “سيوم لازلو”.

كما جرى التوقيع، بسفارة جمهورية المجر بالجزائر العاصمة.

وتوفي الرئيس المجري السابق لاسلو شويوم، الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر بيان صدر عن أمانة الرئيس السابق أن شويوم “توفي بعد صراع طويل مع المرض الذي تحمله بقوة شديدة وجلد وهدوء”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المجرية (إم تي آي).

ونشر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) “رحل رئيس المجر، أستاذ القانون العظيم. أرقد بسلام، لاسلو شويوم!”.