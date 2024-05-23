قوجيل يوقع على سجل التعازي اثر وفاة الرئيس الإيراني

وقع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل, بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس بمقر السفارة الإيرانية بالجزائر العاصمة, على سجل التعازي إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الشؤون الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما.

وجاء في نص التعزية: “لقد تلقينا يبالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة, إبراهيم رئيسي ووزير الشؤون الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما اثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم”.

وأضاف رئيس مجلس الأمة: “وأمام هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الإيراني الشقيق, نتقدم إليكم, باسم رئيس الجمهورية, وباسم الجزائر حكومة وشعبا, بأحر التعازي المشفوعة بصادق المواساة والتضامن والتعاطف إثر هذا المصاب الجلل, داعين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وأردف قائلا: “برحيل رئيسي, تفقد إيران شخصية متميزة وقائدا متمرسا من خيرة أبنائها يشهد له التاريخ على جهوده المضنية في سبيل خدمة الشعب الإيراني الشقيق, كما تسجل له الأمة الإسلامية قاطبة دورة الفعال وإسهامه الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من أجل نصرتها”.

واستذكر قوجيل آخر زيارة للفقيد الى الجزائر بالقول: “إننا لا ننسى في الجزائر حرص الرئيس الفقيد منذ توليه زمام السلطة, على توطيد وترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وإيران, وستظل ذكرى الزيارة الرسمية الأخيرة التي قادته إلى الجزائر محطة هامة في سجل مساهمته في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين”.

واختتم رئيس مجلس الأمة نص التعزية قائلا: “وإذ نقف إجلالا واحتراما لأرواح ضحايا هذه الحادثة الأليمة, نجدد تعازينا ومواساتنا للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق”.