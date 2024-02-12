قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية الشيلي

وقع رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، بمقر سفارة جمهورية الشيلي بالجزائر، على سجلّ التعازي، على إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي سيباستيان بينيرا.

وحسببيان لمجلس الأمة، قام صباح اليوم الاثنين، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمقر سفارة جمهورية الشيلي بالجزائر. بالتوقيع على سجل التعازي، إثر وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الشيلي سيباستيان بينيرا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في نصّ التعزية “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الشيلي السابق، سيباستيان بينيرا يوم 6 فيفري 2024. وبرحيل الرئيس بينيرا، فإن الشيلي تفقد أحد رجالات الدولة البارزين، الذي ساهم في ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية. ودعم مسار تنمية البلاد، في ظرف حاسم من تاريخ بلاده، تاركا سجلا حافلا بالإنجازات”.

وأضاف “وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم نيابة عن رئيس الجمهورية وباسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص بخالص عبارات التعازي وأًصدق مشاعر المواساة والتعاطف مع أسرة الفقيد وذويه ومع الشعب الشيلي الصديق”.

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