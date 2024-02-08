قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ناميبيا

وقع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر سفارة ناميبيا بالجزائر العاصمة، على سجل التعازي، إثر وفاة الرئيس الناميبي هاغ غينغوب.

وحسب بيان لمجلس الأمة، كتب قوجيل في سجل التعازي “فجعنا بنبأ وفاة صديق الجزائر، فخامة هاغ غينغوب، رئيس جمهورية ناميبيا الشقيقة. يوم الرابع من شهر فبراير الجاري، على إثر مرض عضال، وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن”.

وأضاف قوجيل: “كما نشاطر عائلة الراحل وكافة الشعب الناميبي حزنهم آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي. الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة لتجاوز هذا الظرف العصيب”.

وقال رئيس مجلس الأمة “برحيل الفقيد، خسرت جمهورية ناميبيا والقارة الإفريقية قاطبة رمزا من رموز النضال والكفاح. ضد الهيمنة الاستعمارية ونظام الميز العنصري، ورجل دولة كرس حياته في خدمة بلاده بتفان وإخلاص. لتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والعيش الكريم”.

وتابع قوجيل قائلا “ونحن نودع فقيدنا اليوم, فإن ذكراه ستبقى راسخة في أذهان كل أحرار العالم. لتنير دربهم في مواصلة الكفاح والنضال في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة في القارة وفي العالم”.

وخلص بالتأكيد: “وإذ نجدد لكم أحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة، فإننا نتمنى لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار”.

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