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قوجيل يُؤدي واجبه الإنتخابي ويُؤكد: نوفمبر يعود لبناء الجمهورية الجديدة

الوطني
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قوجيل يُؤدي واجبه الإنتخابي ويُؤكد: نوفمبر يعود لبناء الجمهورية الجديدة
بقلم نادية بن طاهر

أدلى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بصوته، على مشروع استفتاء تعديل الدستور، اليوم الأحد، بمدرسة الحدائق ببلدية الجزائر الوسطى.

وفي كلمة له بعد ادائه لواجبه الإنتخابي، أكد قوجيل، إن الجزائر تشهد اليوم يوم الوغى، ونوفمبر يعود لبناء الجمهورية الجديدة.

كما تمنى رئيس مجلس الأمة بالنيابة بهذه المناسبة، الشفاء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليعود لإستئناف مهامه لبناء الجزائر الجديدة.

كما قدم قوجيل، تحية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير.

وهنأ رئيس مجلس الامة بالنيابة، كل المواطنين والمواطنات، بمناسبة الذكرى الـ66 لإندلاع الثورة التحريرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=913162

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